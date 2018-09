Aantal miljonairs blijft stijgen

Het aantal miljonairs in Nederland is weer verder toegenomen. Ons land telde begin 2016 112.000 miljonairshuishoudens, het grootste aantal sinds 2006. Het Noord-Hollandse Laren was de plaats met relatief de meeste miljonairs. Onder de provincies telde Zeeland naar verhouding de meeste van deze rijkaards.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde de huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer, maar rekende de waarde van het eigen huis en de eventuele hypotheekschuld niet mee.

Sinds het CBS in 2006 miljonairs telt, is hun aantal elk jaar toegenomen, met uitzondering van 2009. Op 1 januari 2006 waren er 72.000. Het bureau tekent erbij aan dat een miljoen euro in 2016 een andere waarde had dan in 2006.

Miljonairs zijn gemiddeld ouder dan niet-miljonairs, becijferde het bureau verder. ,,In 2016 waren de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens gemiddeld bijna 7,5 jaar ouder dan die van de overige huishoudens. Minder dan 5 procent van de miljonairs is jonger dan veertig jaar.”

De hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens zijn vaak hoogopgeleid: bijna de helft genoot hoger onderwijs, aldus het CBS, dat de tellingen verrichtte op verzoek van de bank Van Lanschot.