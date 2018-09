Blok: uitspraken VS over Strafhof niet nieuw

De uithaal van de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton naar het Internationaal Strafhof (ICC) is volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) geen verrassing. De uitspraken waren ,,scherp” maar passen in een lijn die al eerder is ingezet.

Dat zei Blok op vragen van het CDA in de Tweede Kamer. Nederland blijft zich inzetten voor het ICC dat in Den Haag is gevestigd. Het kabinet zal ook grote landen zoals VS, Rusland en China (alle geen lid van het ICC) blijven aanspreken op het grote belang om het Strafhof niet tegen te werken.

Bolton zei maandag dat ,,de Verenigde Staten alle mogelijke stappen zullen zetten om onze burgers te beschermen tegen deze onwettige rechtbank”. Ook dreigde hij met sancties tegen medewerkers van het ICC. Dat is het eerste permanente internationale hof voor de vervolging van verdachten van genocide (volkenmoord), oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.