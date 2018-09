Hotels zitten bomvol dit jaar

Een hotelkamer vinden in Nederland is in tijden niet zo lastig geweest. De bezettingsgraad van Nederlandse hotels althans komt dit jaar naar verwachting uit op 78,7 procent, het hoogste niveau in twintig jaar.

Volgens het jaarlijkse rapport over de hotelbranche van adviesbureau Horwath is de winst per hotelkamer met 59 euro hoger dan ooit. Dat komt doordat hotels niet alleen bomvol zitten, maar ook doordat de gemiddelde kamerprijs dit jaar waarschijnlijk uitkomt op een recordniveau van 116 euro.

De omzet van hotels steeg van 2016 op 2017 met 6 procent. Per hotelkamer was de omzet 146 euro per dag, dat is inclusief de uitgaven van hotelgasten aan onder meer vergaderzalen, welness en restaurants.