In ’t Veld D66-lijsttrekker EU-verkiezingen

Sophie in ’t Veld wordt opnieuw lijsttrekker voor D66 bij de verkiezingen volgend jaar voor het Europees Parlement. De 54-jarige Europarlementariër (sinds 2004) is herkozen met 55 procent van de uitgebrachte stemmen tijdens een onlineverkiezing, maakt het partijbestuur bekend. Ze versloeg daarmee haar rivalen Marietje Schaake en Felix Klos.

Het wordt de derde achtereenvolgende keer dat In ’t Veld voor de Europese verkiezingen de D66-kar trekt. Die worden in Nederland op 23 mei volgend jaar gehouden. Partijvoorzitter Letty Demmers: ,,Het Landelijk Bestuur is verheugd om met zo’n sterke kandidaat en iemand met bewezen kwaliteit de verkiezingen in te gaan.”

Fractiegenoot Schaake (39) liet eerder weten zich niet meer beschikbaar te stellen voor het EU-parlement als ze het lijsttrekkerschap niet zou winnen. Ook in 2014 werd ze al eens door In ’t Veld verslagen.

Klos (26), de voormalig woordvoerder en speechschrijver van partijleider Alexander Pechtold, haalde het minste van de stemmen. De onlinestembus sloot zondag.

In een reactie zegt In ’t Veld ,,ontzettend vereerd met het vertrouwen” van de D66-leden te zijn. ,,De uitdagingen van vandaag vragen om een sterk en solidair Europa. We moeten ons blijven uitspreken vóór Europa en trots zijn op onze Europese identiteit.”

De fractie van D66 in het Europees Parlement telt momenteel vier leden. D66 is in het EU-parlement aangesloten bij de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), evenals de VVD. Gerben-Jan Gerbrandy wil na twee periodes meer tijd aan zijn gezin besteden en is niet herkiesbaar. Matthijs van Miltenburg, lid sinds 2014, wil wel verder. Hij steunde de kandidatuur van Schaake.