Kamer voorzichtig positief over vertrek ING-topman

Politiek Den Haag reageert met voorzichtig optimisme op het vertrek van de financieel directeur van ING, Koos Timmermans. Kamerleden zijn tevreden dat het witwasschandaal bij de bank iemand de kop kost, maar vragen zich tegelijk af of het vertrek vooral is ingegeven door de maatschappelijke druk op ING.

,,Dat er pas consequenties volgen na zoveel maatschappelijke en politieke druk geeft te denken”, zegt PvdA’er Henk Nijboer. ,,Als CFO Timmermans blijkbaar verantwoordelijk is voor de witwaspraktijken bij ING, dan is onmiddellijk vertrek zonder vertrekregeling gepast.”

Mahir Alkaya (SP) zet eveneens zijn vraagtekens bij de motivatie van de bank. ,,Ik vraag mij sterk af of ING dezelfde conclusie had getrokken als er niet zoveel ophef was ontstaan.” Bart Snels van GroenLinks vindt het goed dat ,,het nalatige gedrag van de raad van bestuur consequenties krijgt”, maar hij heeft nog wel vragen over het toezicht van de raad van commissarissen in deze kwestie.

Ook binnen de coalitie is vrijwel niemand rouwig om het vertrek van Timmermans. D66-Kamerlid Joost Sneller vindt het ,,terecht” dat Timmermans opstapt. ,,Alleen een geldboete voor ING, terwijl de top van de bank vrijuit ging, voelde als onvoldoende.” Het lijkt erop dat bij de top van de bank langzaam het besef begint door te dringen dat het zijn maatschappelijke en wettelijke taken heeft genegeerd, aldus Eppo Bruins (ChristenUnie).

VVD’er Roald van der Linde plaatst ook een kanttekening bij het nieuws. ,,Goed dat ING laat zien dat het menens is, al was daar blijkbaar publieke druk voor nodig.” CDA’er Erik Ronnes spreekt van ,,een goede stap”.