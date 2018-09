Minister eist dat politie acties annuleert

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft de politievakbonden gesommeerd om de voor het weekeinde aangekondigde acties af te blazen. De bonden hadden hun achterban opgeroepen om vanwege het cao-conflict vanaf vrijdag- tot zondagavond alleen nog maar uit te rukken bij echt grote nood en het andere werk te laten liggen. ,,De heftigste acties ooit”, werden deze al genoemd.

Als de bonden geen gehoor geven, stapt de minister naar de rechter. Volgens het ministerie zorgen de aangekondigde acties voor ,,onacceptabele risico’s voor de openbare orde en veiligheid”. Ook worden de acties ,,onvoldoende concreet” genoemd. De aangekondigde actie kan grote gevolgen hebben voor onder meer festivals en voetbalwedstrijden. In de eredivisie staan onder meer zaterdagavond ADO Den Haag – PSV en zondagmiddag AZ – Feyenoord op het programma.

Reden is het nog altijd slepende cao-conflict tussen de vakbonden enerzijds en de korpsleiding en de minister van Justitie en Veiligheid anderzijds. Volgens het ministerie moeten de acties worden geannuleerd ,,mede in het licht van de huidige staat van de onderhandelingen”. Politievakbond ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp zei maandag nog dat hij het idee had dat beide partijen een stap voorwaarts hadden gedaan. Volgens hem doet iedereen zijn uiterste best om er deze week uit te komen, zodat acties niet nodig zijn.

De bonden strijden onder meer voor een verlaging van de werkdruk en meer salaris. De cao-acties lopen sinds medio juli.

De bonden benadrukken dat de samenleving en de rechtsstaat met de actie niet in gevaar mogen komen. 112 blijft dus bereikbaar voor spoed en de politie zal daar navolging aan geven. In de meldkamers wordt een schifting gemaakt: geweldsdelicten, heterdaad criminaliteit, roof en levensbedreigende situaties zijn spoedeisend. Maar voor bijvoorbeeld overlastmeldingen, burenruzies en soortgelijke zaken rukt de politie niet uit.