‘Moeder Lili en Howick durft weer te lachen’

,,Lili en Howick hebben zekerheid, het gaat goed met ze, en dat helpt mij vol te houden tot ik bij ze ben.” Dat zegt hun moeder, Armina Hambartsjumian, in een interview met het AD. De krant heeft zich lang ingezet voor hun zaak. Ze zegt zich heel lang schuldig te hebben gevoeld. ,,Als ik terug kon in de tijd, had ik het tien jaar geleden anders gedaan.”

,,Het is alsof ik gevangen heb gezeten en nu vrij ben. Ik durf weer een beetje te lachen”, aldus de 37-jarige Hambartsjumian. Haar advocaat heeft een verzoek tot gezinshereniging ingediend.

Lili (12) en Howick (13) blijven voorlopig bij hun opa en oma in Wijchen. Dat in Nederland vrijwel niemand wist dat de ouders van Hambartsjumian in de Gelderse plaats wonen, vond ze prettig. ,,Mijn ouders hebben in 1999 een verblijfsvergunning gekregen. Ik wilde niet dat zij er last van zouden krijgen.”