Onderzoek naar langdurig verblijf asielzoekers

Staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) stelt een onderzoek in naar asielzoekers die langdurig in Nederland verblijven, ook nadat hun asielaanvraag al een of meerdere keren is afgewezen. Harbers roept hiervoor een onafhankelijke commissie in het leven, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Details over de samenstelling van de commissie of het onderzoek geeft Harbers nog niet. Daar komt hij op ,,korte termijn” mee.

Dat de Armeense kinderen Howick en Lili in Nederland mogen blijven betekent volgens Harbers niet dat het kabinet afwijkt van het regeerakkoord. Hij benadrukt dat ,,de definitieve regeling voor langdurig verblijvende kinderen gehandhaafd blijft”.

Het kabinet wil het jarenlange procederen door asielzoekers en het stapelen van asielaanvragen tegengaan. De moeder van Howick en Lili, die zelf eerder dit jaar werd uitgezet, wist de procedure voor haar en haar kinderen jaren te rekken.