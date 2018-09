Proces mislukte ontsnapping met heli van start

Voor de rechtbank in Amsterdam vindt vanaf dinsdag het proces plaats tegen negen mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij een mislukte poging crimineel Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond te bevrijden. De bedoeling was A. met een helikopter te helpen ontsnappen.

De politie kreeg tijdig lucht van de operatie en wist de kaping van de helikopter op 11 oktober vorig jaar op Kempen Airport in het Brabantse Budel te voorkomen. De verhuurder van de helikopter rook onraad en seinde de politie in. De voortijdige ontknoping leidde tot een achtervolging, waarbij de politie een van de vluchtende verdachten, een Fransman, doodschoot.

In de aanloop naar de rechtszaak was een van de negen verdachten, de 39-jarige L., lang spoorloos. Tot vorige week woensdag, toen L. zich zelf bij de politie in Amsterdam meldde en werd vastgezet. Een van de verdachten is tussentijds voorlopig op vrije voeten gesteld, de anderen zitten vast.

De te bevrijden man, Benaouf A., zit in de cel voor zijn aandeel in de liquidatie van een crimineel in Antwerpen. Die moord zette een golf van dodelijk geweld in vooral de Amsterdamse onderwereld in beweging. A. werd overgeplaatst naar de zwaarbewaakte EBI in Vught.