Verdachten helizaak weinig spraakzaam

De verdachten in het proces rond de mislukte bevrijdingspoging, per helikopter, van een crimineel in de gevangenis van Roermond voelen er niet veel voor opheldering te verschaffen over de gebeurtenissen. Alleen de beoogde piloot, de 54-jarige Colombiaan Alavaro G.B., is tot dusver bereid in de rechtszaal te verklaren.

Dinsdag is de rechtbank in Amsterdam begonnen aan een meerdaags proces over de zaak. In totaal staan negen mannen terecht. Zes van hen zijn op de eerste procesdag in de zaal verschenen.

De zaak draait om de voorgenomen bevrijding van Benaouf A., een crimineel die is veroordeeld voor een liquidatie van de crimineel Najib Bouhbouh in Antwerpen, in 2012. De groep zou A. volgens justitie op 11 oktober met een gekaapte helikopter vanaf de luchtplaats van de gevangenis in Roermond hebben willen bevrijden. De plannen konden op de dag zelf worden verijdeld door de politie.