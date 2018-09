Verdachten schietpartij Spa uitgeleverd

De twee Nederlanders die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in Spa zijn dinsdag uitgeleverd aan België en naar een cel overgebracht. Dat bevestigde procureur Gilles de Villers Grand Champs. Het tweetal moet nu binnen 48 uur voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De rechtbank in Amsterdam gaf vrijdag groen licht voor de uitlevering van het duo uit Limburg. Bij de schietpartij kwam vorige maand de Belgische agent Amaury Delhez (38) om het leven.De 36-jarige Yvo T. is de hoofdverdachte. Hij was in gezelschap van zijn broer Cyril (35) en Mark van den B. Beiden beweren geen rol te hebben gespeeld in het dodelijke geweld. Zij wijzen naar Yvo.