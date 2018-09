‘Asielonderzoek geen truc om tijd te rekken’

Het onderzoek naar de oorzaken waarom afgewezen asielzoekers zo lang in Nederland kunnen blijven, is niet bedoeld om tijd te rekken. De commissie die ermee is belast, heeft tijd nodig, zegt staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) tegen de Tweede Kamer. Hij gaf opdracht tot een onderzoek naar de chaos rond de afgeblazen uitzetting van de kinderen Lili en Howick naar Armenië.

Harbers zegt absoluut geen tijd te rekken: ,,Integendeel, want iedereen zegt nu: er moet iets gebeuren. Ik heb er echt geen zin in dat dit nog jaren voortsleept.” Maar ,,om te kijken wát er moet gebeuren” moet eerst de commissie aan het werk.

Regeringspartij ChristenUnie (CU) drong erop aan het onderzoek nog dit jaar af te ronden. Tweede Kamerlid Joël Voordewind fronste de wenkbrauwen toen hij de indruk kreeg dat het eindrapport een jaar op zich zou kunnen laten wachten.

De PVV zag daar een truc in van het kabinet om de kwestie, een van grootste splijtzwammen in de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU, op de lange baan te schuiven. Daar zou de PVV dan gelijk in krijgen, waarschuwde Voordewind Harbers.