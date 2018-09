Betaald voetbal onzeker door politie-acties

Voetbalbond KNVB vreest dat een staking bij de politie komend weekeinde gevolgen zal hebben voor de komende speelronde in het betaalde voetbal. De kans bestaat dat er duels uit de eredivisie of Keuken Kampioen Divisie niet doorgaan, stelt de bond op de website. ,,We onderhouden nauw contact met de clubs en gemeentes. Zij werken momenteel al keihard aan alternatieven om dit weekend zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen laten spelen, mocht de staking doorgaan en mochten de betreffende burgemeesters het doorgaan van de duels verantwoord vinden. Zodra er meer bekend is, laten wij dat direct weten”, aldus de KNVB.

Op het programma staan onder meer de duels ADO Den Haag – PSV (zaterdag) en AZ – Feyenoord (zondag). Ondertussen probeert minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de aangekondigde cao-acties via de rechter te verbieden. De politiebonden en de minister voeren nog steeds onderhandelingen over een nieuwe cao. De politiebonden hebben aangekondigd van vrijdag- tot zondagavond alleen nog uit te rukken bij echt grote nood en het andere werk te laten liggen.