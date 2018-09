CDA hekelt woorden Rutte over Lili en Howick

Premier Mark Rutte is buiten zijn boekje gegaan toen hij zich uitliet over de uiteindelijk afgeblazen uitzetting van Lili en Howick, vindt coalitiepartner CDA. Ook hij had de kwestie moeten overlaten aan staatssecretaris Mark Harbers (Migratie), omdat die de enige is die alle feiten kent.

,,Het helpt niet als een minister-president dan roept: we moeten soms hard zijn”, zei Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg over omstreden uitlatingen van de premier op de vrijdag dat de spanningen rond de twee Armeens-Nederlandse kinderen een kookpunt bereikten.

Rutte verdedigde toen de uitzetting van het in Nederland opgegroeide tweetal, die toen nog ophanden was. Later die dag liepen Lili en Howick weg van hun opvangadres, riep de politie op naar hen uit te kijken en stak een storm van verontwaardiging op. Een dag later bedacht Harbers zich en besloot hij dat de kinderen toch mogen blijven.