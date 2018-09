Lauwe Nederlandse reacties op rede Juncker

De Europese Commissie komt met geen enkel concreet voorstel over hoe de EU mensen sociale bescherming gaat bieden. ,,Alleen wanneer Europa mensen zekerheid biedt zal het minder piepen en kraken in onze unie”, reageert Europarlementariër Paul Tang (PvdA) op de jaarlijkse beleidsrede van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Volgens Tang zijn er Europese richtlijnen nodig voor eerlijk werk en ,,voldoende financiële middelen om jeugdwerkloosheid, kinderarmoede en gebrek aan scholing te bestrijden.”

Hans van Baalen (VVD) noemt Junckers toespraak ,,een federale sprint naar de finish”. ,,Hij wil veto’s van lidstaten opheffen op buitenlandbeleid en belastingzaken, de unie uitbreiden met de Westelijke Balkan en een Europees Openbaar Ministerie dat terrorisme gaat bestrijden. Voor al deze voorstellen heeft hij veel geld nodig en daarom wil hij de nieuwe meerjarenbegroting nog in 2019 afgerond zien. Veel voorstellen in zijn State of the Union bleken in de afgelopen jaren slechts proefballonnen en dat is dit jaar niet anders.”