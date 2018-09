Politie blijft cao-acties voorbereiden

De politie blijft de aangekondigde cao-acties voor komend weekeinde voorbereiden, ondanks dat ze door minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en de korpschef voor de rechter zijn gesleept. Dat zegt de voorzitter van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp.

De politie heeft ,,de heftigste acties ooit” aangekondigd vanaf vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.59 uur. De bonden hebben hun achterban opgeroepen om dan alleen nog maar uit te rukken bij echt grote nood en het andere werk te laten liggen. De minister vindt dat deze actie ,,onacceptabele risico’s voor de openbare orde en veiligheid” oplevert. Vrijdagochtend 11.00 uur dient het kort geding.

De partijen onderhandelen nog altijd met elkaar over een nieuwe cao. ,,Als het voor vrijdag lukt, is dat mooi. Maar het belangrijkste voor ons is een goede cao”, aldus Van de Kamp. Volgens hem gaan de gesprekken er ,,stevig” aan toe, maar worden er ook stappen gezet.