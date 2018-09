Radiotelescoop Westerbork kan veel meer zien

Door nieuwe technologie is het blikveld van de radiotelescoop in Westerbork ineens 37 keer groter dan voorheen. In twaalf van de veertien schotels van de telescoop zijn nieuwe camera’s aangebracht. Met een techniek die beamforming heet, is het zicht op het hemelgewelf daardoor ineens veel groter.

Het systeem, Apertif, wordt donderdag in gebruik genomen, als ook de vijftigste verjaardag van de radiotelescoop wordt gevierd.

Apertif gaat een groot deel van de noordelijke hemel in kaart brengen. Hele sterrenstelsels kunnen zo beter worden vastgelegd. De telescoop gaat ook zoeken naar snelle radioflitsen, de krachtigste explosies in het heelal waarvan de oorsprong nog steeds niet duidelijk is.