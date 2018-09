Rutte naar volgende EU-voorzitter Roemenië

Premier Mark Rutte brengt woensdag een bezoek aan Roemenië, dat de eerste helft van 2019 voorzitter is van de Europese Unie. Roemenië bekleedt het EU-voorzitterschap in de periode waarin het Verenigd Koninkrijk uit de EU vertrekt. Ook zijn er de onderhandelingen over de toekomstige EU-begroting.

Rutte spreekt in het Cotrocenipaleis in de hoofdstad Boekarest met president Klaus Iohannis. Daarna ontmoet hij zijn ambtgenoot Viorica Dancila in het Victoriapaleis. Het bezoek wordt afgesloten met een zogenoemd werkdiner.

De gesprekken gaan over de politieke en economische samenwerking tussen Roemenië en Nederland. Maar bijvoorbeeld ook migratie en de toekomst van Europa staan op de agenda.