Alarmcentrale brak record in zomer

De alarmcentrale van de ANWB had een bijzonder drukke zomer. Op 30 juli sneuvelde zelfs een record. Er kwamen die dag 14.148 telefoontjes binnen, meer dan op de drukste zomerdag tot nu toe in 2013. Het totaal aantal gevallen lag 7 procent hoger dan vorig jaar, maar de ANWB wil niet zeggen om hoeveel hulpverzoeken het precies gaat.

De meeste meldingen kwamen zoals gebruikelijk uit Frankrijk, de belangrijkste vakantiebestemming voor Nederlanders. Het gaat daar vooral om autopech. In Turkije werden veel vakantiegangers ziek. ,,De temperaturen zijn er hoger dan we hier doorgaans hebben, het eten is anders, je drinkt misschien net niet genoeg, misschien is de hygiĆ«ne minder. Dat kan leiden tot buikklachten”, aldus de ANWB.

In Nederland heeft de wegenwacht in de zomermaanden meestal minder te doen, maar niet dit jaar. Het aantal pechgevallen bleef gelijk, de dip bleef uit. ,,De verklaring is waarschijnlijk dat veel mensen in Nederland zijn gebleven”, denkt de ANWB.