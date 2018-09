Campagne tegen downloaden van kinderporno

Naar schatting 30.000 Nederlanders kijken naar kinderporno zonder dat ze seksuele gevoelens voor kinderen hebben. Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is donderdag een campagne begonnen om hen op te roepen niet langer kinderporno te downloaden.

Volgens het EOKM is het kijken naar kinderporno en het aantal afbeeldingen ervan ,,enorm toegenomen”. Het bureau heeft een telefonische hulplijn geopend voor mensen die zich zorgen maken over hun kijkgedrag naar online kindermisbruik.

,,Kinderporno kijken is een maatschappelijk fenomeen geworden. Ook je buurman of je collega kan in zijn vrije tijd aan kinderporno verslingerd raken”, stelt het EOKM. ,,Hun vraag creĆ«ert aanbod en dus dragen zijn bij aan het misbruik.”