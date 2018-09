‘Driemanschap met Holleeder pleegde moorden’

Willem Holleeder vormde samen met Dino Soerel en wijlen Stanley Hillis een driemanschap dat onder meer verantwoordelijk was voor de afpersing en liquidatie van vastgoedman Willem Endstra. Dit zei aanklager Lars Stempher in de gerechtsbunker in Osdorp.

Het Openbaar Ministerie (OM) reageert daar donderdag op het verzoek dat de advocaten van Holleeder deden om diens voorarrest in de zaak-Endstra bij gebrek aan bewijs op te heffen. Zij voerden vorige week een lange reeks criminelen aan met wie Endstra in onmin zou zijn geraakt en die het op zijn leven zouden hebben voorzien. Daarbij viel vooral de naam van John Mieremet vaak.

Maar volgens het OM tekenen zich steeds duidelijker de contouren af van een criminele organisatie waarin Holleeder, Soerel en Hillis het voor het zeggen hadden en die zich onder meer schuldig maakte aan liquidaties, waaronder die van Endstra. Hillis werd zelf in 2011 geliquideerd.