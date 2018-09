Glennis Grace in finale America’s Got Talent

Glennis Grace heeft de finale bereikt van America’s Got Talent. De Amsterdamse zangeres zong dinsdagavond (lokale tijd) in Los Angeles in de live-uitzending van de halve finale het nummer This Woman’s Work en oogstte daarmee veel applaus van de jury. De Amerikaanse tv-kijkers beloonden het optreden en kozen Glennis Grace een dag later als een van de vijf finalisten voor volgende week.

De zangeres behaalde meer stemmen dan haar twee directe concurrenten Daniel Emmet en de groep WeThree. De Amsterdamse kon haar geluk niet op toen presentatrice Tyra Banks haar naam noemde na de zenuwslopende bekendmaking. ,,Ik voel me fantastisch! Dank je wel Amerika”, aldus een stralende Glennis.

Volgens jurylid Simon Cowell was de finaleplaats dik verdiend. ,,Zonder de twee anderen tekort te willen doen, vind ik dat Amerika op de juiste persoon gestemd heeft. Je hebt dit zo verdiend Glennis, ik ben heel blij voor je.”

De winnaar van het dertiende seizoen van America’s Got Talent gaat er vandoor met een miljoen dollar en een show in Las Vegas.