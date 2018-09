Jan Nagel (50PLUS) vertrekt uit Eerste Kamer

De fractievoorzitter van 50PLUS in de Eerste Kamer, Jan Nagel, keert na de Eerste Kamerverkiezingen niet meer terug. De 79-jarige oprichter van de partij stelt zich niet meer herkiesbaar.

Na veertien jaar Binnenhof (waarvan zes jaar senator voor de PvdA en acht jaar voor 50PLUS) vindt hij de tijd rijp voor meer aandacht voor het Buitenhof, zo laat hij weten. Hij zegt de verkiezingen volgend jaar met vertrouwen tegemoet te zien.

,,Het is duidelijk dat 50PLUS, dat volgend jaar tien jaar bestaat, in tegenstelling tot eerdere ouderenpartijen een blijvertje is en groeit’, aldus Nagel.

Hij wil de tijd na de Senaat benutten voor het schrijven van een vervolg op zijn in 2001 verschenen boek Boven het Maaiveld. Nagel gaat de politieke gebeurtenissen vanaf de opkomst van Leefbaar Nederland met Pim Fortuyn tot en met de bestaansgeschiedenis van 50PLUS beschrijven.