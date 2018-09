Standje voor kabinet om verlaat belastingplan

De Raad van State heeft vorige week staatssecretaris Menno Snel (Financiën) ontboden om opheldering te geven over zijn belastingplan. Dat riep nog veel vragen op, en met Prinsjesdag in zicht drong de tijd, bevestigen ingewijden na berichtgeving van NRC. De Raad van State, waaraan de regering advies moet vragen over wetsvoorstellen, doet dat maar heel zelden.

Het kabinet legde de begrotingsstukken, waaronder ook het nieuwe belastingplan, pas laat voor aan de Raad van State. Die vreesde dat er te weinig tijd overbleef om de plannen goed door te lichten en riep Snel op het matje om tekst en uitleg te verschaffen. Na de toelichting van de staatssecretaris heeft de Raad van State alsnog een advies kunnen uitbrengen.

Het belastingplan, met onder meer de omstreden afschaffing van de dividendbelasting, is een heet hangijzer in de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.