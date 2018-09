Uitslaande brand verwoest gebouw in Farmsum

In het Groningse Farmsum heeft een uitslaande brand gewoed in een leegstaand voormalig schoolgebouw aan de Wierderond. De brandweer meldde aanvankelijk dat het een boerderijbrand betrof, maar liet later weten dat het om een leegstand pand ging. Het pand kan als verloren worden beschouwd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle, maar zal nog enige tijd moeten nablussen.

De brandweer was met veel materieel uitgerukt, zoals twee auto’s, een hoogwerker en een schuimblusvoertuig. De vlammen waren in de wijde omgeving te zien.

Bij de brand is vermoedelijk asbest vrijgekomen. De brandweer heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om dat te onderzoeken.