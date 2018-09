Verbeet leidt commissie veiligheid Defensie

Voormalig voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet is aangesteld als voorzitter van de commissie die de veiligheid bij Defensie in de gaten moet houden.

De zogenoemde visitatiecommissie Defensie en Veiligheid is ingesteld naar aanleiding van het onderzoek naar de ongevallen in Ossendrecht en Mali. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in het onderzoek dat de veiligheidscultuur bij Defensie tekortschiet. Er is een plan van aanpak opgesteld om de veiligheid te verbeteren. Deze commissie onder leiding van Verbeet heeft de opdracht de voortgang van maatregelen te toetsen.

,,De leden van de visitatiecommissie komen uit verschillende, elkaar aanvullende disciplines en werkvelden. Allemaal hebben we hart voor de krijgsmacht en willen we dat zij in alle opzichten zo goed mogelijk presteert. Met de visitatiecommissie kunnen we daaraan een bijdrage leveren. Ik verheug me op onze samenwerking in de komende drie jaar”, aldus Verbeet.

De onafhankelijke visitatiecommissie rapporteert jaarlijks over haar bevindingen aan de minister van Defensie.