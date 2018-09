VVD’er Aartsen ondanks tweets in Kamer

VVD’er Thierry Aartsen is donderdag geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Hij volgt Jeanine Hennis op, die woensdag afscheid nam. Aartsen (28) kwam begin deze week nog in opspraak door tweets die hij jaren geleden had verstuurd.

,,Ik hoop dat mensen mij gaan beoordelen op mijn Kamerdaden”, zei hij kort voor zijn beëdiging. Door de ophef, ook binnen de partij, betuigde Aartsen spijt over een van de tweets, die hij bijna tien jaar geleden schreef vanuit de trein. ,,Gvd! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief!”, twitterde hij toen. Andere tweets, over onder anderen politica Sylvana Simons, nam hij niet terug.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt de tweets geen obstakel voor Aartsen om zijn plekje in de Tweede Kamer in te nemen. Hij kent Aartsen nog uit de Bredase gemeentepolitiek. ,,Laten we ook accepteren dat mensen dingen doen die niet slim zijn.” De commotie noemde Dijkhoff ,,hysterisch”.