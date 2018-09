Film over DDR-klas bekroond op Film by the Sea

VLISSINGEN – De Duitse film Das Schweigende Klassenzimmer van regisseur Lars Kraume is vrijdagavond in de prijzen gevallen op het festival Film by the Sea in Vlissingen. Het drama kreeg van juryvoorzitter Adriaan van Dis de Film & Literature Award uitgereikt.

De film vertelt het waargebeurde verhaal van een DDR-klas die in 1956 uit protest tegen het neerslaan van de Hongaarse revolutie besluit de eerste vijf minuten van de geschiedenisles te zwijgen. Dit wordt door de communistische overheid opgevat als een contra-revolutionaire actie, met alle gevolgen van dien. De film is gebaseerd op het biografische boek van de Duitse schrijver Dietrich Garstka.

Gisteren werden al What Will People Say van Iram Haq en We the animals van Jeremiah Zagar bekroond door de twee jongerenjury’s. Wende Snijders ontving de Sylvia Kristel Award, Sophie Loren kreeg eerder deze week de oeuvreprijs van het festival.

Film by the Sea is hét festival voor film en literatuur, dat is ontstaan in 1999 en inmiddels jaarlijks bijna 50.000 bezoekers naar CineCity in Vlissingen weet te trekken. De 20e editie van Film by the Sea vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 16 september.