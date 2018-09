Grapperhaus heeft ‘goede hoop’ op cao

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft ,,goede hoop” alsnog tot een oplossing te komen met de vakbonden over de politie-cao. Dat zei hij vrijdagmorgen voor het begin van de ministerraad. Er is tot diep in de nacht overleg geweest over de arbeidsvoorwaarden.

,,We zijn nog goed in gesprek. Dat is indringend”, aldus de minister. Volgens Gerrit van de Kamp van vakbond ACP hangt het nog op twee zaken. Het gaat dan om het mogelijk eerder uittreden van oudere agenten en meer mankracht voor de recherche.

De vakbonden dreigen vanaf vrijdagavond nieuwe actie voeren. Ze willen dan alleen bij grote nood uitrukken. Grapperhaus vindt dat te ver gaan. Vrijdagmiddag dient daarom een kort geding.