Jeugddetentie voor bedreiging burgemeester

Voor bedreiging van burgemeester Frank van der Meijden van de Brabantse gemeente Laarbeek is een Syrische jongeman vrijdag veroordeeld tot twee weken jeugddetentie plus een ambulante behandeling voor zijn psychische problemen. Tegen de negentienjarige man was jeugd-tbs geëist. De celstraf heeft hij al in voorarrest uitgezeten.

De jongeman bedreigde de burgemeester eind vorig jaar met de dood tijdens een ontmoeting in de hal van het gemeentehuis in Beek en Donk.

Het gesprek met de burgemeester vond plaats omdat de man een week eerder boos was geworden toen hij op het gemeentehuis om een huis kwam vragen. Hij gooide onder andere een vaas kapot. De burgemeester wilde hem de week erna een locatieverbod uitreiken, waarna de man wederom agressief werd. Een politieagent wist te voorkomen dat de situatie escaleerde en arresteerde hem.

Volgens deskundigen is de man verminderd toerekeningsvatbaar en kampt hij onder andere met een trauma door oorlog en vlucht. Omdat hij niet eerder is veroordeeld voor bedreiging en vanwege de relatieve ernst oordeelt de rechtbank dat hij de kans moet krijgen om ambulant aan zijn problemen te werken.

Vanwege meerdere bedreigingen wordt de burgemeester, zijn huis en het gemeentehuis in Laarbeek nog steeds beveiligd. Van der Meijden was vrijdag zelf bij de uitspraak aanwezig. Volgens hem heeft de zaak veel impact gehad op zijn gezin en op de ambtenaren van de gemeente.

Op zijn eigen functioneren hebben de bedreigingen en de beveiliging geen invloed, aldus de burgemeester.