Kerncentrale vanaf zaterdag weer in bedrijf

De kerncentrale van Borssele wordt zaterdagmorgen om 06.00 uur weer in gebruik genomen. Dat heeft een woordvoerster van EPZ, exploitant van de kerncentrale, bevestigd na berichtgeving door Omroep Zeeland.

De kerncentrale was op 4 augustus stilgelegd door een probleem met een elektrisch onderdeel van het systeem dat de reactor beveiligt. Door de storing ontstond schade aan een ander onderdeel, een lager in een pomp voor koelmiddel. De pomp is inmiddels hersteld.

Volgens EPZ is de nucleaire veiligheid door de storing niet in het geding geweest.