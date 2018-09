Minister en korpschef blij met cao-afspraken

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Erik Akerboom zijn tevreden over het onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao voor de politie.

,,Het is een evenwichtig pakket geworden. De afgelopen maanden heb ik op verschillende momenten uitgebreid gesproken met actievoerende agenten. Ik heb groot respect voor hun passie en betrokkenheid, zowel bij hun vak, hun collega’s als de organisatie. Hun kritische geluiden heb ik mij aangetrokken en met dit resultaat willen de korpschef en ik aan deze terechte punten tegemoet komen”, laat de minister vrijdag weten.

Het onderhandelingsakkoord is op de valreep gesloten, luttele uren voor het door ministerie en politieleiding aangespannen kort geding om de acties – ook weer slechts enkele uren later – tegen te houden. ,,Het zou toch onze eer te na zijn als we de laatste punten niet konden oplossen”, zei de minister daarover.

Akerboom vindt ook dat er een goed resultaat ligt. ,,Goed voor de politiecollega’s, omdat zij worden beloond voor hun inzet de afgelopen jaren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over capaciteit en inzetbaarheid, loopbaanpaden na de initiële politieopleiding, duurzame inzetbaarheid en voorzieningen voor oudere collega’s. Het akkoord helpt ons als politie om in te spelen op snelle technologische en maatschappelijke veranderingen.”

Hij is blij dat de door de bonden aangekondigde acties van de baan zijn. De politie wilde vanaf vrijdagavond het hele weekeinde actie gaan voeren door alleen nog bij echte nood uit te rukken. ,,Deze actie zou de burger raken, ik ben blij dat die niet doorgaat.”