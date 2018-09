OM vervolgt man voor antisemitische leuzen

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam gaat een man vervolgen die vorig jaar juli tijdens een pro-Palestijnse demonstratie voor het Centraal Station opriep tot het uitroeien van Joden. Een woordvoerster van het OM bevestigt berichtgeving hierover in het AD.

Een aantal aanwezigen scandeerde anti-joodse leuzen en dreigde met het uitroeien van een Joodse stam. De spreekkoren waren op een video opgenomen. Justitie gaat nu tot vervolging over, liet burgemeester Ahmed Aboutaleb weten na vragen van Leefbaar Rotterdam. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

LR-raadslid Tanya Hoogwerf stelde dat eerder in Antwerpen een man vanwege dezelfde leuzen was veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor het aanzetten tot haat en geweld tegen het Joodse volk. Hoogwerf is blij dat justitie de man gaat vervolgen. ,,Dit is een krachtig signaal tegen het oprukkende antisemitisme”, zegt ze in het AD.