Ook vrouw van ‘terreurvader’ vervolgd

De vrouw van de man uit Bunschoten-Spakenburg die is veroordeeld voor de mishandeling van vijftien van zijn negentien kinderen, wordt vervolgd voor het in gevaar brengen van die kinderen. De officier van justitie verwijt Diana Saul, die met haar achternaam wil worden genoemd, dat ze de kinderen in hulpeloze toestand heeft achtergelaten, hoewel ze wist dat die werden mishandeld, en dat ze ze niet in veiligheid heeft gebracht.

De aanklacht leunt zwaar op de veroordeling van vader Henk Koelewijn, die in mei twee jaar celstraf opgelegd kreeg voor het jarenlang en stelselmatige mishandelen van tien van zijn kinderen en meermalen opsluiten van vijf kinderen op zolder of in een zeecontainer.

Sauls advocaat noemde de zaak voor de rechtbank in Utrecht schrijnend en stelde vraagtekens bij de vervolging van de vrouw. Volgens hem is het grootste deel van de aanklachten verjaard. ,,Als we kijken hoe Koelewijn is neergezet als terreurvader, dan is de gifbeker voor deze familie wel heel erg groot.”

Hoewel de officier erkende dat de kinderen van het paar helemaal niet zitten te wachten op vervolging van Saul, die ze omschrijven als een lieve moeder, noemde hij vervolging toch noodzakelijk. ,,Hier is sprake van structurele en zeer regelmatige mishandeling van kinderen. We moeten de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn vervolgen, soms ook in weerwil van wat de slachtoffers willen.”

Saul legde zelf een geĂ«motioneerde verklaring af, waarin ze stelde dat ,,van een mug een olifant wordt gemaakt”. Ze beklaagde zich erover dat ze geen contact mag hebben met haar jongste kinderen, die uit huis zijn geplaatst, omdat dat wordt gezien als indirect contact van Koelwijn met de jongsten.

Bovendien zei ze dat het Openbaar Ministerie (OM) met twee maten meet, omdat die niet een van haar zoons vervolgt voor de vermeende verkrachting van twee van de dochters. ,,Mijn pedozoon moet gespaard blijven”, zei ze bitter. ,,Ik walg van justitie die zo intens gemeen is naar ons.”

In de zaak tegen Koelewijn hebben zowel de veroordeelde als het Openbaar Ministerie hoger beroep aangespannen.

De zaak tegen Saul wordt op 9 november inhoudelijk behandeld.