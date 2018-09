Jongen met vuurwapen en bijl bij school gepakt

De politie heeft bij een school in Roermond een jongen opgepakt met een vuurwapen en een bijl. Hij zou ruzie hebben gehad met een andere leerling.

Volgens scholieren van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) op de Donderberg zou er zijn geschoten. Maar de politie kan dat niet bevestigen en heeft een onderzoek ingesteld.

De school houdt vrijdagmiddag een bijeenkomst voor de ouders. Er wordt gekeken of er slachtofferhulp voor de leerlingen nodig is. Het KEC is een centrum voor speciaal onderwijs en zorg.