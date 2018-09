PrinsjesBoekenprijs voor ‘Thorbecke wil het’

De PrinsjesBoekenprijs voor het beste politieke boek is vrijdag toegekend aan hoogleraar politieke geschiedenis Remieg Aerts voor zijn boek ‘Thorbecke wil het’. Het winnende boek is een biografie over de staatsman Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872).

De PrinsjesBoekenprijs wordt elk jaar tijdens het Prinsjesfestival uitgereikt. De prijs is ingesteld om het belang van boeken over de nationale politiek te benadrukken en de kwaliteit ervan te helpen bevorderen.

David van Dam won de PrinsjesFotoprijs. Op zijn winnende foto wordt voormalig minister Jeanine Hennis-Plasschaert, nadat zij haar aftreden had bekendgemaakt, met applaus ontvangen op het ministerie van Defensie.

De PrinsjesPrijs 2018 is voor VVD-politicus Jozias van Aartsen. Die prijs wordt toegekend aan een politicus die van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie.

Prinsjesfestival is een burgerinitiatief van vrijwilligers die hiermee in de aanloop naar en ook op Prinsjesdag het feest van de democratie vieren.