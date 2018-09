Rutte went aan lekken ‘en dat is niet goed’

Premier Mark Rutte merkt dat hij went aan het haast traditionele uitlekken van de Prinsjesdagstukken. ,,Dat is niet goed” en daarom maakt hij zich er ,,iedere keer toch weer heel boos over”. De minister-president is geneigd de dader niet onder ambtenaren, maar onder politici te zoeken.

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte merkt dat hij went aan het haast traditionele uitlekken van de Prinsjesdagstukken. ,,Dat is niet goed'' en daarom maakt hij zich er ,,iedere keer toch weer heel boos over''. De minister-president is geneigd de dader niet onder ambtenaren, maar onder politici te zoeken.

Landelijk