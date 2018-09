Scapino na 45 jaar weer in Carré

Voor het Scapino Ballet, het oudste dansgezelschap van Nederland, is het vrijdag een heel bijzondere dag. Het danst voor het eerst sinds 45 jaar in Carré in Amsterdam, het eerste theater waar het ooit een voorstelling gaf, op 22 januari 1946. Gedanst werden toen De Tooverfluit en De Gouden Zwaan. Nu wordt het TING!, de succesvoorstelling waarmee Scapino twee jaar geleden vierde dat het zeventig jaar bestond.

De herneming in Carré markeert meteen het zilveren jubileum van danseres Bonnie Doets, hét gezicht van Scapino. ,,Hiermee komt ook haar vurige wens uit om ooit te dansen in Carré. Zij wil dit al sinds zij dertig jaar geleden voor het eerst met haar vader meeging naar Carré. Die moest als trompettist spelen in het balletorkest”, verklapt een woordvoerder van Scapino.

Alle zestien voorstellingen van TING! in Carré en het Nieuwe Luxor in Rotterdam zijn al zo goed als uitverkocht. Het dans, muziek en circusspektakel van Scapino Ballet Rotterdam, popband NITS en circusartiesten trok in 2016 22.000 bezoekers.