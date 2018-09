Schouten: opgeschaald om varkenspest

Het ministerie van Landbouw heeft direct opgeschaald nadat bekend was geworden dat in België bij wilde zwijnen de Afrikaanse varkenspest was geconstateerd. Dat zei minister Carola Schouten. Op haar ministerie was vrijdag crisisoverleg met LTO Nederland en de provincies.

De drie partijen houden ,,heel strak de vinger aan de pols”. Er zijn geen nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. ,,We zijn ons allemaal zeer bewust dat we alert moeten zijn”, aldus de bewindsvrouw. Maatregelen zijn tijdens het overleg herbevestigd.

Als de Afrikaanse varkenspest overslaat naar Nederlandse varkenshouderijen kan dat volgens haar een ,,enorme impact” hebben. Ze staat daarom in nauw contact met haar Belgische collega. Het is belangrijk dat alle regels goed worden nageleefd en informatie goed uitgewisseld, aldus Schouten.

Deze vorm van varkenspest is nog niet in Nederland voorgekomen. Volgens LTO Nederland is het voor het eerst dat de zeer besmettelijke dierziekte zo dicht bij ons land is aangetroffen. De ziekte is al wel in onder meer Roemenië en Hongarije aangetroffen.

Varkenstransporten uit Oost- en Zuid-Europa worden al extra schoongemaakt en ontsmet aan de grens. Ook houden jagers en andere betrokkenen in de gaten of de ziekte niet bij Nederlandse wilde zwijnen de kop opsteekt.

De Afrikaanse varkenspest werd donderdag bij drie dode dieren en een jong verzwakt dier in België vastgesteld. De besmette dieren zijn gevonden in de provincie Luxemburg. De ziekte vormt geen gevaar voor de mens. Tegen Afrikaanse varkenspest is geen vaccin beschikbaar en daardoor moeilijk te bestrijden.

Vooral de provincie Brabant maakt zich zorgen. Daar is een grote varkensindustrie en een groeiende populatie wilde zwijnen. Op dit moment bereidt de provincie zich voor op diverse scenario’s. Brabant gaat bovendien de betrokkenen en het publiek informeren over de mogelijke voorzorgsmaatregelen.