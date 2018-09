Spoedoverleg over Afrikaanse varkenspest

LTO Nederland heeft vrijdag spoedoverleg gevoerd met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Belgische wilde zwijnen die besmet zijn met Afrikaanse varkenspest. Volgens de landbouworganisatie is het voor het eerst dat de zeer besmettelijke dierziekte zo dicht bij Nederland is aangetroffen.

Nederland gaat vooralsnog niet over tot nieuwe maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Sinds de varkenspest in Oost-en Zuid-Europa om zich heen greep, moeten varkenstransporten uit die contreien al wel extra worden schoongemaakt en ontsmet aan de grens. Ook houden jagers en andere betrokkenen in de gaten of de ziekte niet bij Nederlandse wilde zwijnen de kop opsteekt.

Donderdag werd de varkenspest bij drie dode dieren en een jong verzwakt dier in België vastgesteld. De besmette dieren zijn gevonden in de provincie Luxemburg.

Landbouwminister Carola Schouten liet toen weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden. ,,Dit is een ernstige situatie voor België. Om het risico op Afrikaanse varkenspest in Nederland zo klein mogelijk te houden, houden we voortdurend de situatie in de gaten en bekijken we of de genomen voorzorgsmaatregelen voldoende zijn.” Er is geen direct verhoogd risico voor Nederland, zei ze donderdag.

In Brabant is bezorgd gereageerd op de ontdekking in België. De provincie met een grote varkensindustrie en een groeiende populatie wilde zwijnen spreekt van een onverwachte tegenvaller. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings vertelde vrijdagochtend dat de provincie de ontwikkelingen al nauwlettend in de gaten heeft gehouden. Op dit moment bereidt de provincie zich voor op diverse scenario’s. Brabant gaat bovendien de betrokkenen en het publiek informeren over de mogelijke voorzorgsmaatregelen.

De Afrikaanse varkenspest, die zich tot dusver vooral in het oosten van Europa verspreidt, vormt geen gevaar voor de mens. Tegen Afrikaanse varkenspest is geen vaccin beschikbaar. Daardoor is de ziekte moeilijk te bestrijden.

EU-commissaris Andriukaitis (Gezondheid) onderhoudt nauw contact met de EU-lidstaten en bespreekt de kwestie maandag met Belgische ministers.