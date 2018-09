Van ontucht verdachte pastor ontkent

Een 58-jarige man die ervan wordt verdacht als pastor van een kerk in Den Haag jarenlang twee destijds minderjarige meisjes te hebben misbruikt, ontkent dat hij dat heeft gedaan. Het zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2016. Maar volgens de man is het niet waar en zijn de aangiftes bedoeld om hem als pastor ten val te brengen.

De verdachte, Rans D., had eerder bepaalde zaken wel toegegeven, zei de aanklager vrijdag op een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Den Haag. D. had in een gesprek excuses gemaakt tegenover leden van de Ghanese kerk en dat was opgenomen op een bandje. Maar volgens de man was dat niet een bekentenis.

Het misbruik van de meisjes, waaronder het seksueel binnendringen, zou al op jonge leeftijd zijn begonnen. Het waren zijn buurmeisjes die ook kerklid waren en op wie hij overwicht had als oudere.

De advocaat van D. vroeg om zijn vrijlating uit voorarrest. Hij benadrukte dat getuigen de ontkenning van de verdachte ondersteunen. Maar de rechtbank besloot D., die in juni werd opgepakt, in de cel te houden vanwege de ernstige verdenkingen en het lopende onderzoek.