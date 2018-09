Verdacht tweetal ‘Spa’ maand langer vast

De twee Nederlanders die worden verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van een politieman in Spa, blijven voorlopig in een Belgische cel. De raadkamer van de rechtbank in Verviers heeft hun voorlopige hechtenis met een maand verlengd, meldt het Openbaar Ministerie.

Nederland leverde het Limburgse tweetal dinsdag uit aan de Belgische justitie, die hen ziet als dader dan wel mededader. Cyril T. (35) en Mark van den B. (38) ontkennen dat ze een rol hebben gespeeld bij de schietpartij. Zij beschuldigen Cyrils broer Yvo T. ervan te hebben geschoten. Diens hechtenis werd eerder al met een maand verlengd.

De Belgische agent Amaury Delhez (38) werd doodgeschoten nadat het drietal was geweigerd in een horecatent in Spa. Yvo T. had daar volgens het Openbaar Ministerie een vuurwapen getoond. Hij zegt zich niets te herinneren en beroept zich op zijn zwijgrecht.