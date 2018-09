Willem-Alexander opent nieuwe rechtbank Breda

Koning Willem-Alexander opent vrijdag de nieuwe rechtbank in Breda. Aan de Stationslaan is de rechtbank Zeeland-West-Brabant nu gevestigd in een hoge toren met veel glas. Willem-Alexander woont er onder meer een zitting bij die wordt nagespeeld door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in de stad.

De rechtbank telt 27 zittingszalen, kantoren en publieksruimten. Er kunnen ook extra beveiligde zittingen worden gehouden, zodat de rechtbank voor gevoelige zaken tegen bijvoorbeeld motorclubs of topcriminelen niet meer hoeft uit te wijken naar Rotterdam, Schiphol of Amsterdam.

Het gerecht zat eerder in een ander gebouw in Breda, maar dat werd te klein en voldeed niet meer aan de huidige eisen.

Vrouwe Justitia heeft in het nieuwe gerechtsgebouw ook een plaats gekregen. Het betreft het beeld dat in 1889 voor de eerste rechtbank in Breda werd gemaakt en dat steeds is meeverhuisd.