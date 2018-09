Een persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een mogelijke schietpartij in een woning aan de Vlietstraat in Amsterdam-Zuid. De eerste meldingen van een schietpartij kwamen rond 0.40 uur binnen. Of er echt geschoten is, kon de politie nog niet bevestigen.

Een rechercheteam is bezig met onderzoeken wat er precies gebeurd is in de woning.