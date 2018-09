Arend van Dam wint Thea Beckmanprijs

Arend van Dam heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen voor zijn jeugdroman De reis van Syntax Bosselman. Dat heeft de organisatie zaterdag bekendgemaakt in themapark Archeon in Alphen aan den Rijn.

Het boek gaat over de Surinamer Syntax Bosselman die voor de Wereldtentoonstelling van 1883 in Amsterdam samen met 27 landgenoten naar Nederland wordt gehaald. Niet als eregast, zoals hem is beloofd, maar om als fascinerende rariteit tentoongesteld te worden aan het publiek. Schrijver Arend van Dam denkt in dit boek hardop na over de lastige vragen die bij dit pijnlijke stuk geschiedenis gesteld moeten worden. Hoe kan het dat mensen dit ooit normaal hebben gevonden?

De jury spreekt van een zeer talentvol geschreven boek over een uiterst pijnlijke episode uit onze geschiedenis. ,,Een boek dat je door elkaar schudt en aan het werk zet. De auteur stelt zich kwetsbaar op door zijn aanpak en werkwijze te problematiseren, en dat draagt bij aan de kracht van zijn boodschap”, oordeelt de jury.

De Thea Beckmanprijs wordt sinds 2002 jaarlijks toegekend aan het beste historische jeugdboek. De winnaar krijgt 1000 euro en een oorkonde. De onderscheiding is vernoemd naar Thea Beckman (1923-2004), die talloze jeugdboeken schreef.