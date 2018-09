Dalai lama opent Boeddha-expositie

De dalai lama opent zaterdagochtend de expositie ‘Het leven van Boeddha, de weg naar nu’ in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst gaat hij in gesprek met technologische vernieuwers en jongeren over compassie en technologie. Deze dialoog is via een livestream te volgen.

De tentoonstelling, die tot en met 3 februari is te zien, vertelt in vijf fases het levensverhaal van de Boeddha. De rijke prins Siddhartha Gautama werd in de vijfde eeuw voor Christus geboren. Op zijn 29ste besloot hij zijn luxeleven radicaal om te gooien en koos hij voor een leven waarin spirituele ontwikkeling centraal stond.

Hij vormt nog altijd een inspiratiebron bij velen, waar de expositie ook op inspeelt. Zo kunnen de bezoekers even tot zichzelf komen op oranje meditatiematten of een wens achterlaten in een van de twee Wish Trees van Yoko Ono.

In totaal zijn zo’n zestig objecten van duizenden jaren oud te zien naast hedendaagse kunst. Speciaal voor de tentoonstelling leende de dalai lama een ruim 2 meter lange kleurrijke rolschildering uit. Een ander opvallend werk is Tree van Ai Weiwei, dat bestaat uit dertig stukken van gerooide bomen uit China.