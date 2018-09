‘Niet verplicht naar slachtoffer luisteren’

Verdachten in strafzaken moeten niet worden verplicht om te luisteren naar een slachtofferverklaring. Dat standpunt neemt de Raad voor de Rechtspraak in. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker wil juist zo’n verschijningsplicht voor verdachten van ernstige strafbare feiten invoeren.

De Raad voor de Rechtspraak stelt dat de verplichte aanwezigheid van de verdachte niet in het belang van het slachtoffer is. Bovendien druist dat in tegen het uitgangspunt dat de verdachte onschuldig is totdat de rechter anders heeft beslist.

Rechters hebben nu al de bevoegdheid een verdachte te verplichten aanwezig te zijn, maar kunnen dat per geval beoordelen.

,,Het is niet gezegd dat het slachtoffer erop zit te wachten zich direct tot de verdachte te richten of zelfs in zijn aanwezigheid te spreken. Daarnaast is het spreekrecht niet bedoeld om de verdachte de les te lezen of alvast te ‘straffen’ ”, stelt de Raad.