‘Plofkip zit nog in heel veel vleeswaren’

Bijna 70 procent van de kipvleeswaren in de supermarkt is plofkip. Dat blijkt uit een steekproef van Wakker Dier. ,,Supers keuren de verse plofkip af, maar verwerken het op grote schaal in hun broodbeleg”, zegt een woordvoerster. ,,Veel dierenleed belandt nog op de boterham.”

Supermarktketens Lidl en Aldi hebben het slechtste aanbod, zegt de dierenorganisatie. Zo verkoopt Lidl uitsluitend plofkipvleeswaren. Bij Aldi is 95 procent van het broodbeleg plofkip.

Alle huismerk kipvleeswaren van Albert Heijn en Jumbo, en deels ook van de Vomar, komen van een ‘tussenkip’. Die zit wat betreft welzijn tussen de plofkip en een kip met één ster Beter Leven in. Ze groeit minder snel dan de plofkip, maar krijgt weinig ruimte in de stal en komt nooit buiten.

Wakker Dier, dat opkomt voor de dieren in de vee-industrie, deed de steekproef van mei tot en met juli, bij de twaalf grootste supermarktketens.