6000 soldaten Margraten hebben een gezicht

Zesduizend van de in Margraten begraven Amerikaanse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog hebben een gezicht. Dit weekeinde werd namelijk via zijn familie de foto gevonden van Philip A. Pensabene, die op negentienjarige leeftijd sneuvelde. De op 16 december 1944 in Duitsland overleden soldaat is daarmee de zesduizendste aan wie een gezicht kon worden gegeven op de Amerikaanse militaire begraafplaats, maakte de stichting De Gezichten van Margraten zondag bekend.

Vier jaar geleden begon de stichting met het zoeken naar foto’s van gesneuvelden. In september 2017 werd een mijlpaal bereikt met de vijfduizendste foto. In Margraten liggen meer dan tienduizend in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Amerikaanse soldaten.

De stichting probeert elke soldaat een gezicht te geven. Het vinden van foto’s wordt met het verstrijken van de tijd echter steeds moeilijker, aldus de stichting. De gevonden foto’s zijn terug te vinden in de Fields of Honor – Database, een online herdenkingsmonument.