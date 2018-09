Achtervolging Eindhoven eindigt in crash

Een achtervolging van een half uur eindigde zondagochtend in Eindhoven in een crash en een arrestatie. De politie had er de handen vol aan omdat de automobilist, een 21-jarige man uit Eersel, in zijn pick-uptruck gevaarlijke capriolen uithaalde. In de auto lag een flinke hoeveelheid drugs en de politie vermoedt dat de bestuurder zelf ook had gebruikt.

Kort na 04.00 uur kregen agenten de melding over de auto. Toen de politie verscheen ging die er vandoor, met snelheden van boven de 100 kilometer per uur. Hij reed door rood en negeerde stoptekens. Uiteindelijk reed de man zich vast op een houten paal van een wandelpad. Hij rende weg en vluchtte de bosschages in. Een agent haalde hem in en na gebruik van pepperspray is de man aangehouden.